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Aktüel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden deprem açıklaması
Aktüel

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden deprem açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklulardan ölen ya da yaralanan olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile görüşmeleri konusunda da gerekli kolaylıkların sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:40:00 -
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden deprem açıklaması

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgedeki ceza ve infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanacaktır” şeklinde bilgi verildi.

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