Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hizmette sınır tanımıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı il ve ilçelerde tamamladığı konutlarını teslim ederken diğer bölgelerde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya’da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatıları hızla inşa ederek vatandaşlara teslimlerini gerçekleştirdi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı. İzmir’deki 5 bin 061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılında Antalya ve Muğla’da yaşanan yangınlar sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Kastamonu’da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapılırken, Sinop’un Ayancık ilçesinde ise 79 konut, 56 dükkân ve 2 sanayi sitesi inşa edildi.

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun’da 730 konutun inşası tamamlanırken Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.

Asrın felaketi sonrası devam eden çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor.

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Şehir kültürü yaşatılacak

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor. Depremin ağır hasar verdiği bölgelerde yeni master plan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.

Akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, mimar, mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirleniyor. Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zemin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlanıyor.

Tarih belli

Afet konutları en doğru en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 olacak. Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projeler ile 93 metrekare neti olan 3 artı 1 köy konutları inşa edilecek. Elazığ’da 7 bin 452 konut inşa edilecek. Malatya’da 70 bin 001 konut ve 25 bin 302 köy evi inşa edilecek. Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi Bakanlığın eliyle afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapımı devam eden afet konutları 2023’te teslim edilecek. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.

Depremin merkez üssü Sivrice’de yaşam başladı

Depremin merkez üssü Sivrice’de depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı. Elazığ’da yapımı gerçekleşen çalışmalarda amaç vatandaşları tek bir alana sıkıştırmadan farklı güvenli ve depreme dayanıklı alanlarda sağlam konut ve sosyal donatılar üreterek, sosyal ihtiyaçları karşılamak ve kentteki yaşam kalitesini artırarak şehir sınırlarını genişletmek.

57 noktada faaliyetler tamamlandı

Elazığ depremi sonrası inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı. Elazığ’da inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacak. 27 bin 778 konut yapımı planlandı. 25 bin 674 konut ihalesi yapıldı. 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817 afet konutu (3 bin 575’i köy evi). 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 iş yerinden bin 178’i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı.

16 Okul yapıldı

16 okul tamamlandı. (Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapımı planlandı.) İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Depremin merkez üssü olan Sivrice’de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.

Malatya deprem konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen Malatya’da ve 8 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya’da 6 bin 032 afet konutu, 2 bin 106 kentsel dönüşüm konutu ve 592’si sosyal konut olmak üzere toplam 8 bin 730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6 bin 089. Bin 570 köy evi yapıldı, bin 248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi.

Bin 527 ev inşa edildi

8’i hasar görmüş, 1’i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlanmış ve teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5’ü tamamlandı. 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girmiş, 1 millet bahçesinin de yapımı devam etmekte.

Yapımı devam eden 1 adet PÖH ( Polis Özel Harekât ) merkezi bulunuyor. Gelinciktepe Mevkide (merkez) 550 milyon TL bedelle toplam bin 527 konut üretilerek, teslim edildi. Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 camii inşa edildi. Malatya Gökçe Mahallesinde ise 104 konut, 69 ticari birim ve 1 camiden oluşan kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. 20 Ocak 2020’de Sivrice merkezli 6.5 şiddetindeki depremin ardından Elazığ ve Malatya’da hem afet konutları hem de yerinde dönüşümle inşa edilen konutların 33 bin 821’i tamamlandı.

Kaynak: Yeni Akit