"Cevizde ithalatçı olmamamız gerekiyor"

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ceviz üretiminde dördüncü olan Türkiye'nin buna rağmen ithalatçı olduğunu, ihracatçı olma hedefi kapsamında da Denizli'de ceviz için lisanslı depo ve borsa kurabileceklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Denizli programı kapsamında Sevindik kapalı pazar yerinde Denizli Ceviz Alanlarını Geliştirme Projesi Fidan Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada orman varlığının son 16 yılda 1,5 milyon hektar arttığını, 2023 yılında ülke topraklarının yüzde 30'unun orman ve ağaçlık arazi haline gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, "2023'te 7 milyar adet yani dünyada yaşayan her kişi başına bir adet ağaç dikme hedefimiz var" dedi.

Cevizde ise ithalatçı konumda olan Türkiye'yi ihracatçı yapmaya odaklandıklarını kaydeden Pakdemirli, "Cevizin anavatanlarından birisi de Türkiye. Anavatan olmasına rağmen aslında bugün ithalatçı konumda olmamamız gerekiyor. Bu açığımızı da ben çok hızlı şekilde kapatacağımıza inanıyorum. Orman Genel Müdürlüğü bu konuda gerekeni yapıyor. Yakında Türkiye ve Denizli çapında da bu konularla ilgili açıklamalarımız olacak." dedi.

Yıllık 200 bin ton ceviz üretimi bulunan Türkiye'nin ithalatçı olmasına rağmen dünyanın en büyük döndüncü üreticisi olduğunu, 400 bin ton üretimi bulunan İran'ı yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, Denizli'nin ise ceviz üretiminde Ege'de birinci, Türkiye'de de 3. sırada bulunduğunu aktardı.

- Denizli cevizin anavatanı

Pakdemirli, 5 yılda 500 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımıyla birlikte Denizli'nin ceviz üretiminde ilk sıraya çıkabileceğini ifade etti.

Denizli'de cevizin lisanslı deposunu ve borsasını kurabileceklerine işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ben buradan şimdi değerli belediye başkanıma, borsa başkanıma soruyorum. Eğer ortak bir iş yapmaya varsanız. Biz ortak Toprak Mahsulleri Ofisi, borsa, belediye ortak bir iş yapalım. Cevizi de lisanslı depoculuk kalemlerinden biri haline getirelim ve cevizin de artık anavatanı Denizli olsun diyorum. İnşallah 50 bin dekar alan olan ceviz alanımızı da en kısa zamanda 100 bin dekara çıkartırız. Böylelikle köyden kente de göçü azaltmamız gerekiyor. Bugün itibariyle 30 bin tane fidanı dağıtıyoruz. Bu yıl içerisinde de 110 bin fidan dağıtmış olacağız. İnşallah bu vesileyle de Denizli'miz, Türkiye'miz cevizine tekrar kavuşmuş olacak, artık ithalat yapmıyor olacağız."

- Sahipsiz hayvanların aşılanması



Pakdemirli daha sonra, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Barınma - Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Kendisinin de bir köpek sahibi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Rabbim böyle güzellikleri yaratmışken bizlerin de onlarla daha fazla iç içe olması gerekiyor. Burada 5 yıldızlı otel konforu var. Ama buralar kalıcı ikameti olmaması lazım hayvanların. Hayvanlarımız buraya gelip aşılanarak doğal ortamlarına bırakılıyor. Biz bir şekilde buradaki iyi şartlarda hayvanlarımızı alıp kısırlaştırıp aşılayıp doğal ortamlarına bırakmanın yollarını arıyoruz ve bunu yapıyoruz.

Bugünde kadar 8-9 yıl içinde 40 milyon liraya varan yatırım yaptık. Türkiye çapında son 15 yılda biz 1,5 milyona yakın sahipsiz hayvanı aşılamışız, 1 milyonunu da kısırlaştırmışız. 300 bin üzerinde hayvanın bakım evlerinden bir şekilde sahiplendirmişiz. Bu sahiplendirme oranını artırırsak çok daha iyi olacak."

- Hayvanlara yönelik şiddet



Konuşmasında kamuoyunda çok konuşulan bir yasa tasarısı hakkında uzun çalışmalar yaptıklarını belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bu sadece Tarım ve Orman Bakanlığını değil diğer bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ama biz 3 bakanlık olarak kabaca anlaşmaya vardık. Burada Meclis'in de takdirleri olacaktır. Ancak hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiilleri artık kabahat kapsamından çıkıp suç kapsamı haline gelecek. En yakın zamanda ben de yasanın çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum.

Petshoplarda bundan sonra kedi-köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, o camların arkasında hayvanların sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Katalog ya da internet ortamından olabildiğince sahiplendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz."

Pakdemirli, konuşmasının ardından heyetle birlikte tesisi gezdi, vatandaşlara kedi-köpek maması ve kap dağıttı, Denizli horozunu inceledi.