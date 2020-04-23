Ceset kokusu alan kargalar Teksas'ı işgal etti
ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Teksas'ta ceset kokularını alan kargalar, market kuyruğunda bekleyen insanlara saldırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla kaybı veren ülke olan ABD'de ceset kokularını alıp Teksas eyaletine inen karga sürüsü, korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
Markette bekleyen insanlara saldıran kargaların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz günlerde de New York semaları, ceset kokusunu 1.5 kilometreden alan akbabalarla dolup taşmıştı.