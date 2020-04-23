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Dünya

Ceset kokusu alan kargalar Teksas'ı işgal etti

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Teksas'ta ceset kokularını alan kargalar, market kuyruğunda bekleyen insanlara saldırdı.

2020-04-23 18:28:00 -

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla kaybı veren ülke olan ABD'de ceset kokularını alıp Teksas eyaletine inen karga sürüsü, korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Markette bekleyen insanlara saldıran kargaların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde de New York semaları, ceset kokusunu 1.5 kilometreden alan akbabalarla dolup taşmıştı.

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Yorumlar

serdar

bizim gecekondunun tepesinede yakında kargalar üşüşecek ne elde var ne avuçta mutfak tamtakır .maske kolonya için bile gelen yok
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mustafa

AYNI BEŞİNCİ DALGA FİLMİNDEKİ GİBİ. FİLMDEKİ DALGA SIRALAMASI ŞÖYLE 1.DALGA= VİRÜS GELDİ İNSANLAR KIRILDI. 2.DALGA= KUŞLAR VE HAYVANLARIN TOPLU SALDIRISI. 3.DALGA= DEPREM 4.DALGA= TUSİNAMİ 5.DALGA= ÇAKMA UZAYLI İSTİLASI VE ÇOCUKLARIN KAFALARINA ÇİP TAKILMASI. TAKMAYANLAR UZAYLI YANİ TERÖRİST İLAN EDİLDİ. 
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