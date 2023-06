Çernobil'den bu yana en büyük felaket: On binlerce can kaybı oluyor! Bakın ne

Ukrayna’nın güneyinde, Rus güçlerinin denetimindeki bölgedeki dev barajın patlamasının ardından, birçok yerleşim sel sularına gömüldü. Çernobil'den bu yana ilk defa Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılan patlama sonrası New York Times'tan gündeme adeta bomba gibi düşen bir olay : On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden can kaybı artmaya devam ederken New York Times'tan dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.