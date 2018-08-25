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“Cep”ten üç ayda 64 milyar dakika konuştuk

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye’de cep telefonundan yapılan görüşme süresi, yılın ilk çeyreğinde 64 milyar dakikaya yaklaştı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
“Cep”ten üç ayda 64 milyar dakika konuştuk

Türkiye’de cep telefonundan yapılan görüşme süresi, yılın ilk çeyreğinde 64 milyar dakikaya yaklaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam mobil trafik hacmi 63,9 milyar dakika olarak gerçekleşti. İlk çeyrekteki konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 2,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiği yüzde 4, Vodafone’un trafiği yüzde 2,5, Avea’nın trafiği ise yüzde 2,1 azaldı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında da Turkcell’in trafik hacmi yüzde 10,5, Vodafone’un trafik hacmi yüzde 6,2 ve Avea’nın trafik hacmi yüzde 2,3 yükseldi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  2. Turkcell
  3. Vodafone
  4. Avea

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