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Cepten en çok hastane randevusu tuşlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu’na göre mobil hatlardan geçen yılın 9 ayında en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
Cepten en çok hastane randevusu tuşlandı

 Ankara 

Mobil hatlardan geçen yılın 9 ayında en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, 2018 yılının ocak-eylül döneminde hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı. Geçen yılın 9 ayında mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı buldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
  1. Ankara
  2. Mobil hat
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu
  4. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  5. polis imdat
  6. hastane randevusu

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