Cepten en çok hastane randevusu tuşlandı

Ankara

Mobil hatlardan geçen yılın 9 ayında en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, 2018 yılının ocak-eylül döneminde hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı. Geçen yılın 9 ayında mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı buldu.