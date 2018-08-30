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Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?

Akıllı telefonların temizliği nasıl olamalıdır? Akıllı telefonları temizlerken nelere dikkat etmek gerekir?

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:09
Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?

İngiltere'de bulunan Surrey Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji öğrencileri, cep telefonlarını yakından inceledi ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını farketti. Tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunan telefonlar, kullanıcıların sağlığını riske atabilecek kadar tehlikeli görünüyor.

Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını aktardı. Yani telefonlara yiyecek ve içecekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor. Riski bu kadar yüksek olan cep telefonları için kolay temizlik yöntemleri yardıma koşuyor. Cep telefonu temizlik yöntemlerinden birkaçını listeleyen Mobilcadde uzmanları, cep telefonu temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akıllı telefonların tuşlu olan modelleri, dokunmatik türlere göre içerisinde daha fazla bakteri barındırıyor. O nedenle tuşu bir telefon kullanıyorsanız, ortalama 3 ayda bir, tuşlarını açarak kulak çöpü ile temizlemelisiniz. Eğer telefonunuzun tuş bölmesini açamıyorsanız, kullanılmamış bir diş fırçası ile arada kalan mikropları temizleyebilirsiniz.

Cep telefonunuz parçalara ayrılabiliyorsa, yine 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun ekranı ve arka kasasınız temizlemek için ekran temizleyici spreyler kullanmalısınız. Islak mendillerin telefona zarar verdiğini ve çizik oluşmasına sebep olduğunu bilmenizde fayda var. Telefonunuz için bu tür özel spreyler her zaman daha güvenli olacaktır.

Ekran koruyucu filmler, telefon ekranını çiziklerden koruma amacıyla kullanılıyor. Bu amaç dışında telefonu her türlü bakteri ve tozdan koruması da ekran filminin hünerleri arasında yer alıyor. Maksimum 3 ayda bir ekran filminizi değiştirmeniz, cihazınızdaki mikropların azalmasınA YARDIMCI olacaktır.

Mikropların en çok yayıldığı yer olarak bilinen tuvaletler, telefonunuza çok hızlı bir şekilde yapışacak ve çoğalarak tehdit oluşturacaktır. Bu tür kirli bölgelere girdiğinizde telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız.

Bildiğiniz gibi hastalık ve virüslerin en kolay yayılma yolu insandan insana geçiştir. Şahsınıza ait telefonu birden fazla kişi kullanıyor ise, mikropların artma ve bir takım hastalıkların size geçme olasılığı daha yüksek oluyor.

Telefonunuzun hoparlör bölgesinde bulunan bakteriler, kulağınızda herhangi bir enfeksiyona yol açabilir. Bu mikroplardan korunmak için telefon görüşmelerinizi kulaklık aracılığı ile yapmanızı öneririz.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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