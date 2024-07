Cep telefonu alırken dikkat! O dört özelliğe mutlaka bakın

İyi kameralı cep telefonu alacaklar için telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, vatandaşları uyardı. Aytekin, 4 özelliğin iyi kamera için önemli olduğunu söyledi.

İYİ KAMERA İÇİN O 4 ÖZELLİĞE BAKILMALI...

Eskişehir'de telefoncu esnafı olan Yiğit Aytekin, iyi kameralı bir cep telefonu seçerken cihazın megapikseline, odak uzaklığına, diyafram açıklığına ve videoda saniyede kaç kare çekebildiğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

CEP TELEFONU ALIRKEN DİKKAT

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte cep telefonu özellikleri de gelişiyor. Bu çerçevede; hafızası, işlemcisi ve RAM'i gibi diğer özellikleri çıkan modellerle daha güçlü hale gelen telefonlarda kamera vatandaşların en dikkat ettiği unsurlardan birisi olmaya başladı. Artık profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışacak hale gelen telefon kameralarıyla ilgili konuşan esnaf Yiğit Aytekin, iyi kameralı telefon almak isteyen vatandaşların alışveriş esnasında bazı detaylara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kamerasına göre telefon seçerken en önemli özelliğin megapiksel olduğunu ancak sadece buna bakmanın yetmeyeceğine vurgu yapan Aytekin, cihazın odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve videoda saniyede kaç kare çekebildiği gibi bilgilerin öğrenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Alışveriş yapacak kişilerin satıcılardan aldıkları bilgiyle yetinmeyerek mutlaka internetten araştırma yapmasını da tavsiye eden esnaf, iyi kameralı bir telefon için orta segmentin üstündeki modellere göz atılabileceğini ifade etti.



"MEGAPİKSELİ YÜKSEK OLAN KAMERA GÜZEL ÇEKECEK DİYE BİR KANUN YOK"

İyi kameralı cep telefonu seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, "İyi bir telefon kamerasında öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik pikseldir. Kamera megapikseli ne kadar yüksek olursa o kadar güzel fotoğraf çeker. Ama her megapikseli yüksek olan kamera da güzel çekecek diye bir kanun yok. Çünkü kameraların belli özellikleri, odak uzaklıkları ve saniyede kaç kare video çekebildikleri gibi özellikleri var. Her cihaz her kamerayı her kalitede çalıştırabilecek diye bir şey yok. Ondan kaynaklı cihazda dikkat edilmesi gereken özellikle sırasıyla diyafram açıklığı, daha sonra megapiksel ve cihazın kaç kare video çekebildiği olmalı.

Fotoğraf kadar video da önemli. Mesela cihaz 4K video çekiyor olabilir ama kaç kare çektiğine de bakmak lazım. Vatandaşlar satıcılardan bilgi almalarının yanı sıra internetten de araştırma yapsınlar. Zaten internette özellikleri yazıyor. Bakarak ve araştırarak alırlarsa daha farklı olur. Marka ve modeline göre değişiklik gösterir ama ucuza çok iyi bir kamera almak zor. Yine de günümüz şartlarında yeterli olabilecek kamerayı bulabiliriz. Ancak kaliteli bir kamera aranıyorsa birazcık da paraya kıymak gerekiyor" dedi.