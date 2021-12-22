Cep telefonu satın alacak olanlar için taksit sayısında sınır uygulanıyor. Bu sebeple telefon alacak alanlar 5000 lira altında telefonlara kaç taksit yapıldığını araştırıyor. Peki, cep telefonu kaç taksite alınır?

Cep telefonlarında taksit sayısı kaç? Cep telefonu kaç taksitle alınır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Yapılan açıklamada, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.