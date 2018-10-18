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Cenk için olay yorum: Bedava giderse fıkra gibi olur

Everton'da formsuz bir dönem geçiren ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Cenk Tosun kıymete bindi.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:52
Cenk için olay yorum: Bedava giderse fıkra gibi olur

İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'un en kıymetli oyuncusu oldu. Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.

footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi: "Cenk Tosun, Everton'da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi."

''ÜCRETSİZ GİDERSE FIKRA GİBİ OLUR''
"Cenk Tosun'un ücretsiz olarak geri gitmesi bir fıkra olmalı. Beşiktaş'ın ücretsiz kiralama teklifi kabul edilemez. Cenk hala tehlikeli ve umut verici bir oyuncu." "Everton onunla önümüzdeki yaza kadar güçlü bir şekilde devam etmeyi düşünmeli. Eğer gönderilecekse de ona en yüksek parayı verene satılmalı."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:52
  1. beşiktaş
  2. cenk tosun
  3. everton

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