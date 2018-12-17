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Cengiz Ünderli Roma'dan kritik galibiyet! 3-2

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A'nın 16.haftasında kendi seyiricis önünde Genoa'yı 3-2 mağlup etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 03:00
Cengiz Ünderli Roma'dan kritik galibiyet! 3-2

İtalya Serie A'nın 16. haftasında ligde kötü günler geçiren Roma sahasında Genoa karşısında iki defa geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve maçı 3-2 kazanarak moral buldu.

Roma'dan kritik galibiyet!

Karşılaşmanın 17. dakikasında konuk ekip Genoa, Krzysztof Piatek'in golüyle 1-0 öne geçti. Roma'nın bu gole cevabu 31. dakikada Federico Fazio ile gelirken golün sevinci 2 dakika sürdü. Genoa 33'te Oscar Hiljemark'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Roma 45. dakikada Justin Kluivert'in golüyle ikinci defa eşitliği sağladı ve devreye 2-2'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Roma 59. dakikada Bryan Cristante'in golüyle 3-2 üstünlüğü yakaladı ve karşılaşmada ilk kez öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Roma düellodan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Roma puanını 24'e yükseltirken, Genoa 16 puanda kaldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:00
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Genoa
  4. İtalya Serie A
  5. İtalya

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