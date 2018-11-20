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Cengiz Ünder ile ilgili müthiş iddia!

Roma forması giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder'in Arsenal'e 60 milyon euro karşılığında transfer olacağı ve Roma'nın bu transfere izin vereceği öne sürüldü.

20 Kasım 2018 Salı 21:03
Cengiz Ünder ile ilgili müthiş iddia!

Roma'nın en etkili hücum silahlarından olan Cengiz Ünder için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bayern Münih'le ismi anılan Cengiz Ünder'in peşine bu kez bir İngiliz devi düştü.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre İngiliz dev Arsenal, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor. Arsenal'in Cengiz Ünder için 60 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve Roma'nın transfere ocak ayında izin vereceği belirtildi.

Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına Roma'nın da hayır demeyeceği ifade edildi.

Cengiz Ünder, 1.5 sene önce Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euroya transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:03
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