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Cengiz Holding’den Mardin’e dev yatırım

Cengiz Holding, Mardin’de yaptığı 1,2 milyar euroluk yatırımla gerek işsizliği gerekse ithalata son verecek.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
Cengiz Holding’den Mardin’e dev yatırım

Mardin’de Cengiz Holding’in 1,2 milyar euro yatırımla 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, gerek işsizliği gerekse ithalata son verecek. Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa,  “Üç yılda tesisler yapıldı. Çok kısa bir sürede bu tesisleri tamamladık. Hali hazırda devreye alma çalışmaları devam etmekte. Toplam 1,2 milyar euro üzerinde bir yatırımı tamamladık. Mardin, işsizliğin en yoğun olduğu bölgelerden biri, diğer yatırımlara da öncülük edeceğimizi umuyorum” diye konuştu. Mafa, entegre tesisler sayesinde ülke ekonomisine yılda 620 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
  1. Mardin
  2. Cengiz Holding
  3. Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri
  4. Ömer Mafa

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