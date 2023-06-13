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Aktüel Cemil Meriç vefatının 36. yılında yâd ediliyor
Aktüel

Cemil Meriç vefatının 36. yılında yâd ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-13 09:38:00 -
Cemil Meriç vefatının 36. yılında yâd ediliyor

"Mağaradakiler", "Umrandan Uygarlığa", "Kültürden İrfana", "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Işık Doğudan Gelir" ve "Kırk Ambar" adlı kitapların da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan yazar, çevirmen, eğitmen ve sosyolog Cemil Meriç'in vefatının üzerinden 36 yıl geçti.

Cemil Meriç, 13 Haziran 1987'de, 71 yaşında hayata veda ederek, Karacaahmet Mezarlığı'na eşinin yanına defnedildi.

Meriç'in eserleri

"Kendimizi tanımak, irfanın varabileceği en yüksek merhale" sözünü pratik olarak bütün hayatına işleyen Cemil Meriç, deneme, inceleme dalında "Hint Edebiyatı (Bir Dünyanın Eşiğinde)", "Saint Simon - İlk Sosyolog İlk Sosyalist", "İdeoloji", "Bu Ülke", "Umrandan Uygarlığa", "Mağaradakiler", "Kırk Ambar", "Bir Facianın Hikayesi", "Işık Doğudan Gelir", "Kültürden İrfana", "Jurnal I-II", "Sosyoloji Notları ve Konferanslar" eserlerini kaleme aldı.

Yazar ayrıca "Onüçlerin Romanı-Altın Gözlü Kız", "Otuzundaki Kadın", "Onüçlerin Romanı-Ferragus", "Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti", "Hernani", "Marion de Lorme", "Ziya Gökalp/Hayatı ve Eserleri-Türk Milliyetçiliğinin Temelleri", "Köprüden Düşenler", "Dillerin Yapısı ve Gelişmesi (Berke Vardar ile)" ve "İslam'ın Mirası-Batıyı Büyüleyen İslam" adlı eserlerin çevirisine imza attı.

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