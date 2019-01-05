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Çemen harika bir bitki

Hem lezzet aslında balık yağı kadar değerli ama nedense kıymetini bilmeyiz..

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:07
Çemen harika bir bitki

Çemenin en zengin endemik türleri Anadolu’da bulunuyor. Dünyadaki adı da tıpkı yoğurt gibi bizden geçme. Biz onu pastırmanın üstüne sıvanmış kırmızı haliyle tanırız. Oysa, çemen yemyeşil bir ot.. Çemen, tohumu alındıktan sonra kalan meyve parçalarının ezilerek toz haline getirilmesi sonucu elde edilen kısım.. Kırmızı biberle kıvamında karıştırılıp hamur yapılır. Hakkını yemeyelim bu işin ustaları zamanında Sivas taraflarından gelip Kayseri’nin Erciyes’e bakan Karpuzatan’ında pastırma kurutmadan önce yuğurur, pastırmanın üzerine sıvarlarmış. Odur budur yapılagelir. Kayseri’den çıkıp Afyonlara yerleşir olmuştur. Pastırma çemensiz olmaz. Kayserili “Çaman” diye telâffuz eder. Lezzetine de doyum olmaz. Acayip iştah açar. Pekiy sağlığımıza faydası var mı? Olmaz mı; elbette var.

Balık yağı gibidir, dersek abartmış olmayız. Balık yağı yerine de kullanılabilen çemen özellikle zayıf bünyelerin güçlenmesini sağlar.

Deride apse, dolama ve çıbanların olgunlaşmasını sağlar. Çemen tozu lapa kıvamına gelecek miktarda su ile karıştırılarak ısıtılır. Tülbent arasına konan lapa, sıcak ve nemli merhem durumundayken, çıban ya da dolama üzerine yerleştirilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:15
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Afyon
  4. çemen otu
  5. çemen otunun faydaları

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