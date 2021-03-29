  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kırmızı Oda' isimli rezil dizide yaprak dökümü! İki isim birden ayrıldı

Havada dehşet anları! Bir yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor

Fenerbahçe'den Ümit Özat'ın FETÖ suçlamasına sert cevap

Porsche’dan büyük atak! Türkiye’yi dev bir ağa dönüştürecek

PKK/YPG'ye büyük darbe! Bakan Soylu duyurdu

Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını vermişti! Meral Akşener'in partisinden Atatürkçülük şovu

Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

"YPG terör örgütü değildir" diyen KK'dan ilginç vaat: Vatan topraklarına sahip çıkacağız

'Allah'ın ayısı önüne baksana' dedi... Yargıtay haksız tahrik sebebi saymadı!
Biyografi Cemal Can Canseven kimdir, nerelidir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?
Biyografi

Cemal Can Canseven kimdir, nerelidir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Cemal Can Canseven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. 2021 yılında "Kahraman" isimli bir şarkı çıkartan Cemal Can Canseven, Dj olarak da mesleğini icra etmekte. Cemal Can Canseven, 4 yıl kadar Fenerbahçe takımında futbol oynadı. Peki Cemal Can Canseven kimdir, nerelidir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 08:01:00 - 2021-03-29 08:02:06
Cemal Can Canseven kimdir, nerelidir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can Can Seven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Cemal Can Canseven, sosyal medyada makyaj videoları çekerek ünlünen Danla Biliç isimli fenomenin en yakın arkadaşlarından biridir. Cemal Can Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabine toplantısının gündemi belli oldu!
Gündem

Kabine toplantısının gündemi belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Salgındaki son durum ile birlikte ekonomiden, dış geli..
Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek
Gündem

Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepim..
Kuruluş Osman’da yeri yerinden oynatacak gelişme! Sona gelindi
Medya

Kuruluş Osman’da yeri yerinden oynatacak gelişme! Sona gelindi

İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın, Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 52’nci bölüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay