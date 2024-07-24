Cem Küçük resmen çılgına döndü: Bu saçma açıklamaları ancak PKK kafasındaki biri yapar

Cem Küçük, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşinin TSK'nın operasyonlarını eleştiren açıklamalarını ele aldı. Küçük, bu açıklamaların PKK bağlantılı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın bu iddialara cevap verdiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Küçük, şunları kaydetti:

"Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığını, tarım alanlarının yandığını" iddia etti.

Ahmed, TSK'nın terör örgütüne yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürdü.

Muhtemelen Irak Cumhurbaşkanı’nın eşi Şahnaz’ın PKK ile bir bağlantısı var! Çünkü bu saçma açıklamaları ancak PKK kafasındaki biri yapar.

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Şahnaz İbrahim Ahmed’in açıklamalarına cevap Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’dan geldi. İnan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.

İnan şöyle dedi:

“Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette iş birliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu iş birliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti...”

Sayın Erdoğan, Irak’a gitmiş ve yeni bir dönem başlamıştı. Görüldüğü üzere Irak devletinin içinde hâlâ PKK argümanlarını sürdürenler var. Böyle düşünenlerin sonuç alması imkânsız."