Cem Küçük, "O gelişme Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor" diyerek ilan etti! Bunun olması, birçok şeyi değiştirecek

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin etkilerini kaleme aldı. Küçük, Trump'ın "demokrasi için kurşun yedim" sözlerinin altını çizdi. Binlerce kişinin toplandığı alanda konuşan Trump'ın Beyaz Saray'ı geri almaya hazır olduğunu belirttiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin etkileri devam ediyor. Açıklamalar da peş peşe geliyor. Trump en son “demokrasi için kurşun yedim” dedi.

Binlerce kişinin toplandığı alanda destekçilerine konuşan Trump, Demokratların kendisini “demokrasiye bir tehdit olarak tanımladığını” ardından da Beyaz Saray’ı geri almaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, Michigan’daki konuşmasında suikast girişiminden tam bir hafta sonra mitinge gelen binlerce insana teşekkür ederek, “Karşınızda yüce Tanrı’nın isteğiyle duruyorum” dedi.

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ABD’deki seçim sadece orayı ilgilendirmiyor. Türkiye’yi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyor. Orta Doğu, Ukrayna, Asya-Pasifik her yer yeni ABD Başkanı'nın politikasından etkilenecek. Özellikle Trump’ın seçilmesi birçok şeyi değiştirecek gibi duruyor.

ABD Gizli Servisi daha çok tedbir alıyor. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için mitinglerde sıkı ve geniş bir güvenlik var.

Seçimlere çok zaman kalmadı. ABD’de olan bitenin etkilerini görmek lazım.

ABD medyasında çıkan ve yetkililerin açıklamalarına dayanan haberlerde ise Thomas Matthew Crooks’ın suikast girişiminden önce alanda İHA uçurduğu belirtildi. Tabii Crooks’ın şimdilik "yalnız kurt" olduğu varsayılıyor. Ama bağlantıları varsa sonra mutlaka ortaya çıkacaktır."