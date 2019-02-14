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Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları geçtiğimiz akşam başladı. Bugün ise İskoç ekibi Celtic sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

14 Şubat 2019 Perşembe 06:13
Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları geçtiğimiz akşam başladı. Bugün ise İskoç ekibi Celtic sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

14 Şubat 2019 Perşembe günü(Bugün) Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak olan Celtic Valencia UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı beIN Sports HD 4'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe 

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)  beIN CONNECT

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)  beIN CONNECT

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)  beIN SPORTS MAX HD 1

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)  beIN SPORTS HD 2

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:13
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