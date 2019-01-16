Celta Vigo'nun Emre Mor kararı sonrası Türk takımları harekete geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, flaş bir karar aldı ve Milli futbolcu Emre Mor'u transfer listesine koydu.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Celta Vigo, devre arası transfer döneminde 4 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. Celta'nın satış listesine koyduğu futbolcular ise Roncaglia, Mazan, Radoja ve Emre Mor oldu.

4 milyon euroya transfer etmişti

Borussia Dortmund'dan 14 milyon euroya transfer edilen ve Celta Vigo tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un bekleneni bir türlü verememesi için harekete geçen Celta'nın sezon sonuna kadar bekleyip oyuncunun değerinin daha çok düşmemesi için genç futbolcuyu Ocak ayında satma kararı aldığı belirtildi.

Bu sezon 7 maçta forma giydi

21 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da sadece 7 maçta forma giyebilirken gol veya asist katkısı yapamadı. Emre'nin adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

(Sporx)