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Aktüel

ÇEL-DER’den gıda yardımı ve maske dağıtımı

Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) ihtiyaç sahibi bin 25 aileye gıda yardımı yaparak doğrudan maddi destekte bulunurken, 63 bin adet de maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:05:10 -
ÇEL-DER’den gıda yardımı ve maske dağıtımı

Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) ihtiyaç sahibi bin 25 aileye gıda yardımı yaparak doğrudan maddi destekte bulunurken, 63 bin adet de maske dağıttı.


ÇEL-DER Başkanı Mehmet Taş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği olarak, Eskişehir merkezde ve derneğe bağlı 25 mahallede ihtiyaç sahibi bin 25 aileye gıda yardımı ve doğrudan maddi destekte bulunduk. Derneğimize bağlı 25 mahallede 10 bin adet, Eskişehir merkezde kamu kurumları ve sivil toplum kurumları da dahil olmak üzere toplam 63 bin ücretsiz maske dağıtımını gerçekleştirdik. Tüm bunların yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 280 bin liralık erzak paketi desteği ve 100 er liralık da elektrik faturası desteğinde bulunduk. Derneğimize yurt içinde ve yurt dışında iş adamları destek verdi ve çevreye örnek oldu" dedi.

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