Çekinmeden ağlayın, yüksek tansiyona çok iyi

Eskiler, içinden ağlamak geldiği halde gözyaşlarını tutmaya çalışanlara ağlamalarını tavsiye eder, "Ağla arslanım, ağla.. Ağlarsan açılırsın.." derlerdi.

Günümüzde tıp uzmanları da ağlamanın fiziksel ve ruhsal sağlığımız açsından çok yararlı olduğunu belirtiyorlar. Ağladığımız zaman, vücudumuzdaki stres hormonları gözyaşlarıyla vücuttan uzaklaşıyor ve gerçekten bir süre sonra rahatladığımızı hissediyoruz. Gözyaşları, gözler kadar bünyenin de güvenlik subapları.. Duygular birike birike bir gün patlama noktasına gelir. İşte o zaman ağlayabilirseniz, emniyet subapları yani gözyaşları sizi ağır bunalımlardan kurtarır. Duyguları bastırmak, ilerde büyük sorunlarla karşılaşmanıza sebep olacaktır. İçinizden geldiğinde kimseden çekinmeden ağlayın.