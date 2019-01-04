Çekinmeden ağlayın, yüksek tansiyona çok iyi
Doktorlar, ağlamanın duyguları boşaltmada en sağlıklı yöntem olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden ağlama, strese bağlı hastalıklara, mesela ülsere, başağrısına ve yüksek tansiyona çok iyi geliyor.04 Ocak 2019 Cuma 17:05
Eskiler, içinden ağlamak geldiği halde gözyaşlarını tutmaya çalışanlara ağlamalarını tavsiye eder, "Ağla arslanım, ağla.. Ağlarsan açılırsın.." derlerdi.
Günümüzde tıp uzmanları da ağlamanın fiziksel ve ruhsal sağlığımız açsından çok yararlı olduğunu belirtiyorlar. Ağladığımız zaman, vücudumuzdaki stres hormonları gözyaşlarıyla vücuttan uzaklaşıyor ve gerçekten bir süre sonra rahatladığımızı hissediyoruz. Gözyaşları, gözler kadar bünyenin de güvenlik subapları.. Duygular birike birike bir gün patlama noktasına gelir. İşte o zaman ağlayabilirseniz, emniyet subapları yani gözyaşları sizi ağır bunalımlardan kurtarır. Duyguları bastırmak, ilerde büyük sorunlarla karşılaşmanıza sebep olacaktır. İçinizden geldiğinde kimseden çekinmeden ağlayın.
YORUM YAZ