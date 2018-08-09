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Çaykur Rizespor'da Samuel Eto’o sesleri!

Rizespor son olarak Konyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o'yu transfer gündemine aldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
Çaykur Rizespor'da Samuel Eto’o sesleri!

Hücumda Muriç ve Samudio dışında iyi bir golcü arayan Ç.Rizespor, Konya'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız santrfor Samuel Eto'o'ya kanca attı. Atmaca, ligin başlamasına 24 saatten az bir zaman kala Fransa'dan da birçok talibi olan Eto'o'yla bağlantı kurdu. Bir an önce transferi gerçekleştirmek için düğmeye basan yeşilmavili kurmayların Kamerunlu yıldızla yaptıkları ilk görüşmeden olumlu ayrıldıkları öğrenildi.
 
YILLIK 2 MİLYON EURO İSTİYOR

3 sezondur Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü, çıktığı toplam 89 karşılaşmada 50 kez ağları havalandırmayı başardı. Arap ve Çin takımlarında futbol kariyerini noktalamak istemeyen Eto'o'nun yıllık 2 milyon Euro ücret talep ettiği bildirildi. Karadeniz ekibinin yöneticilerinin de talep edilen ücret noktasında Eto'o'nun menajeriyle sıkı bir pazarlığa giriştiği ve belli bir noktada buluşulduğu belirtildi. (Fotomaç)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
  1. Çaykur Rizespor
  2. Rizespor
  3. Samuel Eto’o
  4. Konyaspor

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