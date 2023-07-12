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Aktüel Çayırda otlayan iki inek arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 12 saniyede buluyor
Aktüel

Çayırda otlayan iki inek arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 12 saniyede buluyor

Yeniakit Publisher
2023-07-12 10:04:00 -
Çayırda otlayan iki inek arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 12 saniyede buluyor

Zeka oyunları, bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. İşte IQ'su yüksek olanları en fazla 12 saniye oyalayabilecek bir test daha.

İşte kafanızı karıştıracak yeni bir bulmacayla karşınızdayız. Çayırda otlayan iki ineği gösteren bu fotoğraflar arasında 3 fark var. Bulmak için ise 12 saniyeniz var.

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki farkları 12 saniyede buluyor.

Neredeyse aynı görünen iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiyseniz bravo. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor. 

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Sorunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.
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 Öncelikle 3 farktan 2'si hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanı bulmak ise gerçekten kolay değil. 

12 saniyede sonuca ulaşamayanlar için yanıt aşağıda...

 İneklerin göbek kısmındaki kahverengilikler farklı, ineğin tam altında bir fotoğrafta ot varken diğerinde yok ve ineğin kafasının yanındaki yerin rengi değişik.

 

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