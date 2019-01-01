Çayını demle migrenden kurtul



Karabaşotu (stoechas) bilhassa baş bölgesindeki tıkalı damarları açar. Baş bölgesindeki dışarı atılmayan toksit maddeleri terle ağız burun yoluyla dışarı atar. Sinüzit iltihapları burun ve geniz kanalıyla boşaltır. Ayrıca tüm vücuttaki damarları da açar.

Mide ve bağırsağı yumuşatır, gaz sıkışmasına iyi gelir.

İdrar sökücü özelliği vardır, Böbrekleri çalıştırır ve temizler, safra ifrazatını artırır. Safrayı çalıştırır.

Beyin hastalıklarına iyi gelir.

Uyuşukluğu giderir ve vücuda dinçlik ve zindelik verir.

Karaciğeri çalıştırır, Karaciğere çok faydalıdır. Ardıç tohumu ile kullanılırsa taş ve kumların dökülmesine daha iyi gelir.

Sedatif etkisi vardır. Dinlendirici ve rahatlatan bir uyku verir. Bu uyku beyin damarlarının açılması ve toksin maddelerin ter ve diğer kanallarla atılmasından ileri gelmektedir. Beyin rahatladığı için kişi uyandığında kendisini dinlenmiş hisseder

Baş ağrısının her türlüsüne iyi gelmektedir. Migren ve sinüzit dâhil her türlü baş ağrısına iyi gelecektir. Bu tedavi de ardıç tohumu ile kullanılması daha iyi netice verir.

KULLANILIŞI:

1 bardak kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı karabaş otu koyarak üzerini örtün, üç beş dakika demlendikten sonra ılımadan süzün.. Şeker veya bal ilave edilip içebilirsiniz. Bir günde iki veya üç kere içilebilir.

Bu çay içilirken gerek baş bölgesinde gerek vücutta terleme olursa, teriniz üzerinizde kalmamalıdır. Hemen terli çamaşır çıkarıp kuru çamaşır giymelisiniz.

Şu hususlara da riayet edilmesi gerekir:

Banyodan sonra baş ve vücut iyice kurulanmalı soğuk ve rutubetli yerlere çıkılmamalıdır.

Yattığınız yatağın pencere kenarı, pencere kapı arası cereyanlı yerlerde olmamasına dikkat edilmelidir.

Yağışlı havalarda başın ıslanmamasına, ıslak başın rüzgardan korunmasına dikkat edilmelidir.

Ayaklar devamlı sıcak tutulmalıdır. Ayakların üşümesi, bağırsak, böbrek, safra ve mide rahatsızlığına ve birçok rahatsızlığa sebep olduğunu herhalde biliyorsunuz.. Karabaş otunu doğada bulduğunuzda köküyle söküp evinizde saksıda devamlı yetiştirebilirsiniz