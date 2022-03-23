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Aktüel Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 22:36:00 -
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.

Tuğ Mahallesi Zirai Donatım Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Gökçe, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla kar yığınının altından çıkarılan Gökçe, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gökçe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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