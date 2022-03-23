Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.
Tuğ Mahallesi Zirai Donatım Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Gökçe, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla kar yığınının altından çıkarılan Gökçe, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gökçe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.