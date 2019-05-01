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Casillas'ın sağlık durumu iyi

- Geçirdiği kalp kriziyle futbolseverleri korkutan Porto'nun İspanyol kalecisi Casillas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:46
Casillas'ın sağlık durumu iyi

ANKARA (AA) - Portekiz Premier Lig takımlarından Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, geçirdiği kalp krizi sonrası "Her şey kontrol altında." dedi.

Casillas, Twitter hesabından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Her şey kontrol altında. Büyük bir korku yaşadım ama neyse ki iyiyim. Mesajlar ve ilginiz için hepinize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki file bekçisi, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye götürülmüştü.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:46
  1. Futbol
  2. Iker Casillas
  3. Porto

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