Casillas futbolseverleri korkuttu Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisinin, antrenmanda kalp krizi geçirmesi sonrası hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı

ANKARA (AA) - Portekiz Premier Lig takımlarından Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, kalp krizi geçirdi. Son 3 haftaya girilen Portekiz liginde şampiyonluk için Benfica ile çekişen Porto'nun 37 yaşındaki file bekçisi, futbolseverleri korkuttu. Porto Kulübünden yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında fenalaşan Casillas, hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Casillas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, mart ayında sözleşmesini uzatmıştı.



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