Çarpıcı 'Ayasofya' isyanı: Yeter artık!
Gazeteci yazar Latif Şimşek, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına tepki gösterenlere isyan etti.
Gazeteci yazar Latif Şimşek, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına tepki gösterenlere sosyal medya hesabından isyan etti.
"Yeter artık!" diyen Şimşek, tweetinde şunları kaydetti:
"Ayasofya açılır Yunan ağzıyla konuşurlar. İdlib'e girilir Esed ağzıyla konuşurlar. Libya'ya gidilir, Fransız ağzıyla konuşurlar. Kandil'e operasyon yapılır HDP/PKK ağzıyla konuşurlar. Bir de utanmadan dönüp; bütün bunları vatanseverlik adına yaptıklarını söylerler."
İşte o tweet: