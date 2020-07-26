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Çarpıcı 'Ayasofya' isyanı: Yeter artık!

Gazeteci yazar Latif Şimşek, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına tepki gösterenlere isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:38:00 -
Çarpıcı 'Ayasofya' isyanı: Yeter artık!

Gazeteci yazar Latif Şimşek, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına tepki gösterenlere sosyal medya hesabından isyan etti.

"Yeter artık!" diyen Şimşek, tweetinde şunları kaydetti:

"Ayasofya açılır Yunan ağzıyla konuşurlar. İdlib'e girilir Esed ağzıyla konuşurlar. Libya'ya gidilir, Fransız ağzıyla konuşurlar. Kandil'e operasyon yapılır HDP/PKK ağzıyla konuşurlar. Bir de utanmadan dönüp; bütün bunları vatanseverlik adına yaptıklarını söylerler."

İşte o tweet:

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