Çare Derneği, Afetzedelerin Yanında!

Çare Derneği olarakŞanlıurfa’dan Kütahya Tavşanlı’ya, Ankara’dan Bursa’ya ve İstanbul’a kadar farklı farklı şehirlerdeki temsilciliklerin tamamı ile teyakkuza geçerek acil eylem planları oluşturduk akabinde de yine gönüllülerimizle sahaya inerek Antalya, Marmaris, Manavgat ve Muğla’da yangından etkilenen köyleri ziyaret ettik. Bu bölgelerde anlık olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzerehazır gıda kolileri ve diğer temel ihtiyaç yardım faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarına da destekte bulunan Çare Derneği gönüllüleri daha sonra da Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bölgeye yönlendirdiği sağlık personelleri ile hergün farklı bir köy/mahallede çocuklar ve yetişkinler için psikodestek çalışmalarını yürüttü.

Yangın afetlerinin acısını henüz tam dindirememişken ülkemizin kuzeyinden aldığımız sel felaketi haberinden sonra da selden etkilenen Batı Karadeniz’de birçok bölgede ve bilhassa afetin en yoğun yaşandığı Kastamonu Bozkurt bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sormak için yine sahadaydık.

Kastamonu Bozkurt’ta Çare Derneği olarak yönetim, icra kurulu ve tüm gönüllüleriyle Bozkurt’ta adeta yardım kampına girdik. Bölgede İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları çerçevesinde bakanlığımıza bağlı Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kaymakamlığın koordinatörlüğünde nakdi ve ayni yardım faaliyetlerine başladık ve bölgedeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü yardım faaliyetlerini özetlerken şunları dile getirdi: “Dernek olarak her ne kadar gönül coğrafyamıza, ümmet-i Muhammed’ın mazlum, mahzun halklarına, Osmanlı bakiyesi topraklarımıza ulaşmayı hedef ittihaz etsek de Türkiyemiz, Anadolumuz, cennet vatanımız bizim için candır. Önce can sonra canan demişler. Ormanlarımız yanarken gönüllerimiz tutuştu yandı, sel ve vefiyatlar kalbimizi ruhumuzu boğdu. Derhal bu bölgelere gittik. Hamd olsun gönüllülerimizle yerinde karınca kudretince elimizden geldiği kadar halkımızın yanında olduk. Nakdi olarak 1milyon TRY ve ayni yardımlarda bulunduk. Cenab-ı Hak bu musibetlerde vefat edenlere rahmet eylesin, geride kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin. Bu felaket zamanlarında tüm kurum ve kuruluşlarıyla yardıma koşan ve anbean halkımızın bizzat yanında duran devletimize ve devlet büyüklerimize minnet ve teşekkürü de bir borç biliyorum. Rabbimiz böyle musibetleri bir daha cennet vatanımıza yaşatmasın”

Bizler de başta Çare Derneği olmak üzere canla başla gayret eden tüm STK’larımıza teşekkür ediyoruz.

Çare Derneği