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Gündem

Canlı yayında İstanbul Sözleşmesi tartışması

Türk toplumunun kanayan bir yarası haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı televizyon programında Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nagehan alçı ve İsmail Saymaz ile tartıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:55:00 -

Sözde gazeteci İsmail Saymaz ve Nagehan Alçı ile İstanbul Sözleşmesi'ni tartışan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında tartışma çıktı.

Karamollaoğlu, "Bizim kadına ve herkese şiddetin önüne geçebilmemiz lazım. Ancak aile çok önemlidir. Bunun için de devlet bir uzlaşma kurumu mu kurar bilemem. Evlilik ömürlük bir müessese değildir. İstanbul Sözleşmesi kadın ölümlerini önlüyor mu? Kadın bir telefon açıyor polise adamı alıp götürüyorlar. Erkek de sen bana bunu nasıl yaparsın diyer öldürüyor." dedi. O sırada sözünü kesen Alçı ve Saymaz'a tepki gösterdi.

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