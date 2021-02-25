CANLI YAYIN! AK Partili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan canlı yayında flaş açıklamalar
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gnndemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye iddialı hedeflerle 2023’e hazırlanıyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, Türkiye’nin 2023 hedeflerini ve siyasette yaşanan son gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
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