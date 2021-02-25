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Gündem CANLI YAYIN! AK Partili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! AK Partili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan canlı yayında flaş açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gnndemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:58:00 -
CANLI YAYIN! AK Partili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye iddialı hedeflerle 2023’e hazırlanıyor. 

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, Türkiye’nin 2023 hedeflerini ve siyasette yaşanan son gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor. 

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfbojpd_twY&feature=youtu.be

 

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