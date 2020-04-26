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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki terörist yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollarla iki kez geçtiği tespit edilen DAEŞ’li terörist İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü başarılı operasyonla gözaltına alındı. Türkiye’de canlı bombalı eylemde bulunacağı şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin üzerinden Rakka’da saha sorumlusu olduğu belirtilen örgüte ait Arapça yazılı kimlik kartı bulundu.

2020-04-26 15:28:00 -
Canlı bomba eylemi hazırlığındaki terörist yakalandı

Sabah’ın haberine göre, Suriye'nin Rakka ve Telebyad şehirlerinde DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Rahed A. isimli şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Örgüte ait kimlik kartıyla yakalandı

Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırma kapsamında İstanbul Esenler'de bulunan bir meskende kaldığı tespit edilen Rahed A.'ya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kaldığı evde yapılan araştırmada çok sayıda örgütsel doküman ve DAEŞ tarafından tasarlandığı tespit edilen kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheli Rahed A.'nın fotoğrafının bulunduğu Arapça yazılı kimlikte, teröristin Rakka şehrinde polis olarak saha/meydan sorumlusu olduğu belirtildi.

Canlı bombalı saldırı planı

İl Jandarma Komutanlığı, DAEŞ'in faaliyet gösterdiği bölgelerden kaçak yollarla iki kez Türkiye'ye giriş yaptığını tespit ettiği şüphelinin örgüt adına İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de eylem arayışı içerisinde bulunduğunu, bu kapsamda canlı bombalı saldırı düzenleme hazırlığında bulunduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Şüphelinin alınan ifadesinde, üzerinde bulunan kimlik kartının kendisine ait olduğunu, normalde şoförlük yaptığı için Rakka ve Telebyad bölgelerinde araç kullanabilmek için DAEŞ'ten kimlik belgesi almanın zorunlu olduğunu örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Emniyet güçleri tarafından ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rahed A. hakkında soruşturma başlattı.

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Yorumlar

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ISZIS BIR YERE GOTURUP CANLI BOMBAYI INFILAK ETTIRMEK LAZIM AMA ONCE BULBUL GIBI OTTURMEK LAZIM KIMSE YOKLUGUNUN FARKINA BILE VARMAZ.
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