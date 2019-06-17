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Çan’da Avrupa Şampiyonu güreşçisine coşkulu karşılama

Çan Belediyesi güreş kulübü bünyesinde yetişenve Gençler Avrupa Şampiyonasında Moldovyalı rakibini 12-0 yenerek şampiyon olan Feyzullah Aktürk ve Türkiye ikincisi Berat Taşkın’a, Çan’da karşılama töreni düzenlendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
Çan’da Avrupa Şampiyonu güreşçisine coşkulu karşılama

Çan Belediyesi güreş kulübü bünyesinde yetişenve Gençler Avrupa Şampiyonasında Moldovyalı rakibini 12-0 yenerek şampiyon olan Feyzullah Aktürk ve Türkiye ikincisi Berat Taşkın’a, Çan’da karşılama töreni düzenlendi.



Çan ilçesi girişinde karşılanan güreşçiler konvoy eşliğinde Atatürk Şehir Meydanına getirildi. Burada Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Spor Müdürü Erhan Gerçektarafından karşılanan güreşçileri Çan Belediye Başkanı Bülent Öz,altın ve plaket ile ödüllendirildi. Gençler Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk ve Türkiye 2. Berat Taşkın’a yapılanödül töreninin ardından konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Ata sporumuza sahip çıkıyoruz, bu anlamda Çan’ımızın yetiştirdiği değerli kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir önceki dönemde Ata sporumuza ve güreşçilerimize destek çıkıldı bizde buna devam edeceğiz. Çan’ımıza yeni dereceler, yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden gelen desteği yapacağız. Bu şampiyonada emeği geçen bütün ekibe çok teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



"Dünya şampiyonasından madalya ile dönmek istiyoruz"


Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk “ Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonluğu için çok çalıştık, çok şükür Avrupa Şampiyonu olduk. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var hazırlıklarına başlamak için kampa katılacağız. Çalışmalar sonrasında Dünya Şampiyonasına gideceğiz. İnşallah orada da madalya ile geri döneceğiz” dedi. Çan Belediyesi Güreş Kulübü hocası Halil Polat, Türkiye ikincisi olan Çan’ın genç yeteneği Berat Taşkın için "Berat Belediyemizin yetenekli ve genç bir sporcusu. 3 yıldan beri bu müsabakaya hazırlanıyorduk. Serbest dalda Türkiye ikincisi olduk.Hedefimiz 1.olmak ama yaşanan bir talihsizlik sonucu 2. olduk.Türkiye Serbest Dalda yapılan müsabakasının ardından bir hafta sonra Grekoromen dalında müsabakaya katıldık orada ise Türkiye 3.olduk. İki sitilde de Türkiye kampına katılmaya hak kazandık.Feyzullah abisi iki kere üst üsteAvrupa Şampiyonu1 Avrupa ikinciliği 1 Avrupa üçüncülüğü bir de Dünya üçüncüsü oldu. Berat kardeşimizin de hedefleri bu yönde” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
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