Canan Karatay öneriyordu! Cevizi suda 1 gece bekletip için: Öyle faydaları var ki olay tarif! Bunu yaparsanız

Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz tüketimini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

Ceviz ağaçta yetişir ve kendine has bir kokusu vardır. Kış aylarında yaprak döken ilkbaharda ise yeniden yetişen ceviz ağacı dışı sert içi etli bir besin üretir. Üretimi eski çağlara dayanan ceviz üretimi alternatif tıpta kullanılıyor. Vücudun ihtiyacı olan omega-3 yağ asidinin yüzde 85'ini karşılar. Ağacından dalına yaprağına kadar tam bir şifa kaynağı olan ceviz ağacının, kalın gövdesi sayesinde mobilyacılıkta kullanılır. Kaliteli ağaç gövdesi sayesinde ahşap mobilyacılığın vazgeçilmezi olan ceviz ağacının yaprakları yaraları iyileştirmede etkili olduğundan özellikle savaş esnalarında yaralı askerler için götürülürmüş.

Günümüzde ise yaprakları iyi renk verdiği için boya sektöründe ham madde olarak kullanılır. Ülkemizde sıklıkla Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir. Cevizin içeriğinde folik asit, E vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve omega- 3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Hafızayı güçlendiren cevizi bir gece önceden kabukları ile beraber suda bekletip ertesi günden itibaren düzenli tüketildiğinde kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır

BİLİM İNSANLARI KARATAY'I DOĞRULADI

NTV'de yer alan bir içerikte; Yapılan bir araştırmayla ortaya çıkarılan cevizin faydaları sıralandı.

Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

GÜNLÜK NE KADAR CEVİZ TÜKETİLMELİ?

Cevizin tüm faydalarından yararlanmak için uzmanlar günde 5 adet ceviz tüketmenin yeterli olduğunun belirtiyorlar.

CEVİZİN DAHA ÖNCE DUYULMAMIŞ FAYDALARI

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Ceviz yemek sizi beslerken, aynı zamanda bağırsağınızda yaşayan faydalı bakterileri de besler. Bu, bağırsaklarınızın sağlığını destekler ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

CANAN KARATAY'DA CEVİZ TÜKETİMİ KONUSUNDA UYARI!

Açıklamalarıyla gündem oluşturan Kalp ve İç Hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gün içerisinde tüketilen ceviz ve zeytinin vücudun günlük ihtiyacı olan vitaminleri yeteri kadar karşıladığını vurguladı.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

- İçerdiği omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz, beyin sağlığı için birebir fayda sağlar. Yağ asitleri sayesinde beynin bilgi toplama bölümü güçlenerek konsantrasyon artar. Uzmanlar cevizin bütün faydalarından yararlanmak için sabah aç karna tüketilmesi gerektiğini vurgularlar. Böylece ceviz sinir hücrelerinde daha fazla ve hızlı emilim sağlar.

- Yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Mide asidini kontrol eder. Reflü ve ülser hastalıklarının şiddetini azaltır. Ayrıca bağırsak florasını düzenleyerek yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kabızlık sorununu giderir.

Omega-3 yağ asitleri aynı zamanda güçlü antioksidanlar barındırır bu sayede vücudu temizlemede etkilidir. Hücreler böylece yenilenerek mutasyona uğramayarak kanser hastalıklarını önler.

- Lif sadece sindirime fayda sağlamaz aynı zamanda uzun süreli tokluk hissi verdiğinden kilo vermede etkili bir besindir. Ancak kavrulmuş ceviz vücutta yağ oranını artırır.

Melatonin maddesi içeren ceviz uyku problemlerine de iyi gelir. Akşam yatmadan bir saat önce bir avuç ceviz yiyerek uykusuzluk giderilmiş olur.

- Vitamin bakımından zengin olan ceviz kemik ve dişleri güçlendirir. Bunun yanı sıra cilt ve saç sağlığı içinde oldukça etkilidir. Saç köklerini güçlendiren ceviz dökülme ve yıpranmayı önler. Cilt dermis tabakasını yenileyerek sivilce ve akne oluşumunu engeller. Yaşlanmayı geciktirir.