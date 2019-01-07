Canan Karatay nasıl besleniyor? Ne yiyor?

Beslenme alışkanlıkları konusunda gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay nasıl beslendiğini anlattı. Karatay "Kışın lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum" diyerek, bol bol kelle paça, işkembe çorbası içilmesini tavsiye etti.

Kışın hastalıklardan korunmak için kendi beslenme şeklini ve neler yediğini paylaşan Karatay, hiç hamburger ve patates kızartması yemedim dedi! İşte Karatay’ın beslenme tablosu...

Hergün 20- 30 dakika yürüyüş yapın!

DHA'nın haberine göre; kar kış demeden her gün 20-30 dakika yürümek gerektiğini belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın nasıl beslendiğini açıklayarak vücudun hastalıklara karşı direncini artıracak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Karatay, "Kışın lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Onlar prebiyotiktir. Prebiyotik nedir? prebiyotikler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri besler, çoğalmasını sağlar. Probiyotik canlı bakteri içeren yiyeceklerdir, vücuda girmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İçtiğiniz suya 1 çay kaşığı kaya tuzu ekleyin!

Bol bol kelle paça, işkembe çorbası içilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Karatay, "Kışın hastalıklardan korunmak için sadece beslenme değil yaşam şekli önemli. Kar, kış demeden her gün 20-30 dakika yürüyeceksiniz. Ellerinizi çok iyi yıkayacaksınız, bol bol kelle paça, işkembe çorbası içeceksiniz. Köy yumurtası yiyeceksiniz, kemik suyu içeceksiniz. Bir de içtiğiniz bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu eritip öyle içeceksiniz. Aynı zamanda kış boyunca kristal kaya tuzlu suyu burnunuza sabah, akşam çekeceksiniz, gargara yapacaksınız" diye konuştu.

B12 eksikliği için sakatat tüketin!

Kemik suyu ve paça çorbasının vücut direncini güçlendirdiğini dile getiren Prof. Dr. Karatay, "Bazı vitaminler vücutta eksikse baktırıp doktor kontörlünde seviyelerini yükseltmek lazım. En başta D, B12 ve diğer B vitaminleri çok önemli. B12 vitamini eksikliğinde bol bol sakatat yiyeceksiniz. Onun için kemik suyu ve paça diyoruz. Ama paça çorbası unsuz olacak, bunlar vücudun direncini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Vücutta 80 trilyon mikrop var!

Hastalıkların vücut direnci düştüğünde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Vücutta 80 trilyon mikrop var. Bu mikroplarla birlikte yaşıyoruz ama vücudun direnci kırıldığı zaman mikroplar alevleniyor bütün mesele budur" dedi.

Hiç hamburger yemedim

Geleneksel usulle beslendiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Hamburger hiç yemedim, yemem. 12 sene Amerika'da kaldık ne ben ne çocuğum hamburger yemedik. Geleneksel eski usulle besleniyoruz. Amerika'da kendi ev yoğurdumu yaptım. Hastalanmamak için doğal probiyotik içeren ev yoğurdu yiyeceksiniz. Ev sirkesi kullanacaksınız, yani içinde sağlıklı canlı bakteri içerecek" diye konuştu.

Yüzdeki sivilcelerin sebebi trans yağlar!

Hamburgerlerin içinin trans yağla dolu olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, "Hamburger, hamburger değil ki en tehlikeli şey. Kalp hastalıkları, felç, kronik dejeneratif dediğimiz hastalıkların özellikle karaciğer yağlanmasının, yüzdeki sivilcelerinin sebebi trans yağlardır, hamburgerdir veya patates kızartmasıdır" ifadelerini kullandı.