Canan Karatay: Kilo aldırmıyor, doya doya yiyin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Sağlıklı Yaşam" konulu programda sağlıklı beslenme şekillerine yönelik kadınlara seslendi.

"Doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz"

Organikliği bozulmadığı sürece miktarına bakmadan dilediğinizce yemek yiyebileceğinizi belirten Karatay, şöyle konuştu:

"Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Şanlıurfa'nın sade yağı dünyanın en sağlıklı yağdır. Çocuklara, hamilelere, korkmadan verebiliriz. Kalp krizini, kanseri önler vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Dengeli olarak yağ yiyeceğiz. Bu yağı yedikçe dinçleşiriz, eklemler yağlanır. Çünkü eklemlerimiz, boynumuz ve dizlerimiz birer contadır. Conta yağlanmadan çalışmaz. Kireçlenme yağsızlıktan olur. Kilo alacağım diye yemiyorlar, tamamen bir tuzaktır.

Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler. Hasta değilseniz ve hareket ediyorsanız, yerel buğdayla yapılmış pide yiyebilirsiniz. Rafine un ile yapılan ekmeklere karşıyım. Rafine yağ, tuz ve şekere karşıyım. Sağlıklı ve gerçek gıda doyurur ve hücrelerimizi besler ama hakiki olmayan gıdalar hücreleri beslemediği için sürekli acıkırız."

''En sağlıklı Fast Food: Lahmacun"

Karatay, sözlerine şunları da ekledi:

"Yaz aylarında tarla patlıcanı, domatesi ve biberi istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kış mevsimi geldiğinde de kış sebzeleri yiyeceğiz. Çiğ köfte sağlıklıdır. Çünkü pişmemiştir ve yanında turp ve yeşillik vardır. Zeytinyağı anne sütüyle hemen hemen aynıdır. Doğal pul biber rahatlıkla yiyebilirsiniz. Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var."