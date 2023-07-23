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Kadın - Aile Canan Karatay ısrarla öneriyordu: Karatay'ın tavsiyesi bilim tarafından da doğrulandı! Damga vuran sözleri
Kadın - Aile

Canan Karatay ısrarla öneriyordu: Karatay'ın tavsiyesi bilim tarafından da doğrulandı! Damga vuran sözleri

Yeniakit Publisher
2023-07-23 18:51:00 - 2023-07-23 18:55:26
Canan Karatay ısrarla öneriyordu: Karatay'ın tavsiyesi bilim tarafından da doğrulandı! Damga vuran sözleri

Özellikle beslenme konusundaki açıklamalarıyla sürekli gündemde olan Prof. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada cevizin faydalarını sıralamıştı. Canan Karatay'ın açıklamaları bilim dünyasında pek çok tartışmanın konusu haline geliyor. Bu kez de bilim, Canan Karatay'ı doğruladı.

Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Canan Karatay yaptığı açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti.
Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz tüketimini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

BİLİM İNSANLARI KARATAY'I DOĞRULADI

NTV'de yer alan bir içerikte; Yapılan bir araştırmayla ortaya çıkarılan cevizin faydaları sıralandı.
Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

GÜNLÜK NE KADAR CEVİZ TÜKETİLMELİ?

Cevizin tüm faydalarından yararlanmak için uzmanlar günde 5 adet ceviz tüketmenin yeterli olduğunun belirtiyorlar.
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CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

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