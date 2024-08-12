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Gündem Çanakkale'de eğitim uçağı düştü!
Gündem

Çanakkale'de eğitim uçağı düştü!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 15:53:00 -
Çanakkale'de eğitim uçağı düştü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'de bir eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.
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