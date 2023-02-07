Çanakkale Valiliğinden uyarı

Çanakkale Valiliğince kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelini etkileyen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin meydana getirdiği kar yağışı ve sonrasında beklenen düşük sıcaklıklar ile buzlanma ve don olayının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, "Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle de vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla bu gece ve yarın trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.