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Aktüel Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
Aktüel

Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen "1915 Çanakkale Köprüsü"nde ücretli geçişler başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:18:00 -
Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı. Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

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Yorumlar

Kedicik

insan köprünün haşmetli görüntüsünü görünce MaşaAllah demeden edemiyor.Halka hizmet hakka hizmet.İnsanların en hayırlısı insanlığa faydası olandır.

lkm

eder ülkemize hayırlı olsun aynen dewam.
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