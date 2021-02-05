Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, artan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.