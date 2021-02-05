  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, artan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 22:27:00 -
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’yı karıştıracak ölüm! Aniden hayatını kaybetti
Dünya

Rusya’yı karıştıracak ölüm! Aniden hayatını kaybetti

Rusya'da Vladimir Putin'in en çekindiği isimlerden biri olan ve geçtiğimiz aylarda zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde..
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi v..
Libya'da başkan ve başbakan belli oldu!
Dünya

Libya'da başkan ve başbakan belli oldu!

Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi. İki isim de Türkiye'ye yakınlığıyla bilin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay