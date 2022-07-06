Çan Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Belediyeye ait 2 adet işyerine ait kiralama ihalesi 19.07.2022 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Mülkler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Kiraya verilecek.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

-Gerçek kişilerden Nüfus Müdürlüğünden son altı ay içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi

-Nüfus cüzdan sureti

-Çan Belediyesi’ne borçları olmadığına dair Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur kağıdı

-Geçici Teminat yatırıldığını gösterir belge

-Vekaleten ihaleye gireceklerden belgelere ek noter tasdikli vekaletname aslı

-Tüzel kişi olması halinde; mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası

-Tüzel kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları tasdik eden belgeler

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