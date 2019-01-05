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Çamaşır makinesinin tarihçesi

Çamaşır makineleri nereden nereye geldi. Eski filmlerde, nehrin kıyısında yada çeşme başında tokaçla çamaşırları dövüp çitileme sahneleri vardır. O günlerde bebeklerin bezleri, her gün kirlenen biriken çamaşırlar.. Su bulmak dert, sabun bulmak ayrı dert.. Deterjan filan ne ararsın!

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:41
Çamaşır makinesinin tarihçesi


Artık çamaşır makineleri hem yıkıyor hem de kurutuyor. Çamaşırları ipe asmak için zahmete de lüzum kalmadı. “Ak ak yıkayıp gök gök sermek” devri usul usul kapanıyor.

İlk çamaşır makinesi elle çevriliyordu.

1858’de Hamilton E. Smith, Amerika’nın ve tabii ki dünyanın ilk mekanik çamaşır yıkama cihazının patentini aldı. İlk çamaşır makineleri büyük bir kutu biçimindeki tekne içinde dönen çarklardan ibaretti. Teknenin yanındaki kol elle çevrildiği zaman, içindeki çarklar da dönerek sudaki çamaşırları karıştırır, kirlerini akıtırdı. Ancak bu makineleri kullanmak neredeyse çamaşır tokaçlamak kadar zor bir işti. Çamaşır makinesinin motorlu hale gelebilmesi için 50 yıl geçmesi gerekti. 1908’de, yine bir Amerikalı A.J. Fisher elektrik motoru ile çalışan bir makine geliştirildi.

Türkiye’de ilk çamaşır makinesi 1959’da yapıldı. Teknesi motorlu, sıkması ise elle yapılan, patenti dışarıdan alınmış bir makineydi bu..

 

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:41
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