Çam ve Sakura hastanesi 4 yılda 14 milyon hastaya şifa oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Ülkenin dört bir yanında hizmete sunulan bu büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türk-Japon ortaklığıyla inşa edildi. Türkiye'de Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık 40 gün sonra ilk etabı hizmete alınan hastanede, öncelikle Kovid-19 hastaları tedavi edildi.

Erdoğan ve Abe birlikte açtı

Hastane, 21 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçirildi. Türkiye'nin önemli sağlık üslerinden biri olarak tanımlanan sağlık kuruluşu, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından da birçok hasta ağırlıyor.

Yaşamı simgeleyen “çam” ve “sakura” ağaçlarından aldığı ismiyle açıldığı günden bu yana şifa dağıtmayı sürdüren hastanede, 4 yıl içerisinde 3 milyon 720 bini acil servislerde olmak üzere toplamda 14 milyon 140 bin hastaya hizmet verildi.

789 bin 31 metrekare alan üzerine kurulan, 1 milyon 21 bin 265 metrekare kapalı alana sahip olan, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edilen hastane, 10 bloktan ve 3 heliport alanından oluşuyor.

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8 hastane bir arada

"Genel", "çocuk", "kadın hastalıkları ve doğum", "kalp ve damar hastalıkları", "ortopedi ve nöroloji", "onkoloji", "fizik tedavi ve rehabilitasyon" ile "ruh sağlığı ve hastalıkları" olmak üzere alanında özelleşmiş 8 hastanenin bir arada olduğu sağlık merkezinde, 2 bin 572 hekim ile 3 bin 175 ebe-hemşire görev yapıyor.

456 yoğun bakım ve 2 bin 264 servis yatağı olmak üzere toplam 2 bin 720 yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşunda, 714 poliklinik odası bulunuyor. Ayırca 22'si gün, 3'ü hibrit, 2'si yanık, 1'i acil olmak üzere 92 ameliyathaneli hastane, 500 "özellikli" ameliyat yapılabilecek kapasiteye de sahip.

Kadın doğum, çocuk, erişkin ve travma olmak üzere 30 bin metrekare kapalı alan içerisinde 4 ayrı acil servisi bulunan hastane, 90 küvözlü yenidoğan yoğun bakım ünitesi, inme merkezi, uyku merkezi, genetik hastalıklar merkezi, robotik yürüme, palyatif bakım hizmetleriyle de ön plana çıkıyor. 61 yataklı, 2 ameliyathaneli yanık merkeziyle ‘Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi’ne sahip olan hastanede 18 bin 976 yanık tedavisi gerçekleştirildi.

414 bin ameliyat, 550 robotik cerrahi

Bugüne kadar 326 bin 440 hastanın yatarak, 60 bin 100 hastanın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede, günde 285 olmak üzere 414 bin ameliyat, 550 robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Hastanede nakil cerrahisi kapsamında, 34 canlı ve 3 kadaverik olmak üzere 37 böbrek nakli, 10 canlı ve 8 kadaverik olmak üzere 18 karaciğer nakli, 231 kornea nakli, 39 allojenik ve otolog pediatrik kemik iliği nakli, 14 otolog erişkin kemik iliği nakli ile 8 yapay kalp işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, 27 kişiye özel doğum odası ve 1 suda doğum alanı bulunan sağlık kuruluşunun kadın doğum hastanesinde 54 bin 837 doğum, 51 bin 430 ameliyat ve 489 embriyo transferi yapıldı. Günlük asgari 7 bin 500 hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri olan acil servisleriyle, çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet veren hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.