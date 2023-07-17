Cam gibi çilek reçeli yapmanın sırları! Sık sık yapılan tarif: yeniden deneyin! Bir anda, içinizi ferah olacak
Bugün cam gibi pırıl pırıl çilek reçeli yapmanın sırlarını veriyoruz. Çilek reçeli yapmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Sadece bir iki püf noktası var ve bunları bilince gerçekten 10 numara çilek reçelleri yapabilirsiniz. DOĞAL BESLENMEMİZ LAZIM! Sağlığımız için vücudumuza faydalı olan doğal besinleri almamız gerektiği için duyanlar hemen bunu yapacak! Şok tarif.
Reçelimizin yapımında; çilek, şeker, tereyağı ve limon tuzu kullanıyoruz. Gelin önce bu malzemelerin miktarlarına bakalım.
Çilek Reçeli Tarifi İçin Malzemeler
1 kg çilek
4 su bardağı şeker
1 çay kaşığı tereyağı
3-4 tane kadar küçük limon tuzu tanesia
Çilek Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?
Çilekler ayıklanıp yıkanır, Bir tencere çilek ve üzerine şekeri konulup 1 gece sulanması için bekletilir. Sulanan çilekler önce yüksek ateşte kaynayınca ocağın kısık ateşine konulup tereyağı eklenir. Tereyağı hem fazla köpüklenmeyi hemde taşmasını önler. Oluşan köpükler su değmemiş demir kaşıkla alınıp çok fazla karıştırmadan kaynatılır. Yoğunluğu fazlalaşınca tırnağınızın üzerine çok az reçel kıvamından koyun eğer sağa sola akmıyorsa olmuş demektir. Ocaktan almadan 5 dk önce limon tuzunu ilave edin. Limon tuzu reçelin hem parlak görünmesini hemde şekerleşmesini önler. Afiyet olsun.
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