Çalışana ne kadar yemek ve yol ücreti verilecek?
Yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Asgari ücrete ara zam yapılarak net asgari ücret 5500 TL oldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok kalemde de iyileştirmeler gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre haftanın 6 günü bir iş yerinde çalışanların hem yemek ücretlerinde hem de yol ücretlerinde artış söz konusu oldu. Peki iş yeri yemek ücreti ne kadar oldu? Çalışana yol ücreti ne kadar verilecek?
Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına Yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu.
Çalışan ne kadar yemek parası alacak?
Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu.
İşçiye yol ücreti ne kadar verilecek?
Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.