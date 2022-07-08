Çalışana ne kadar yemek ve yol ücreti verilecek?

Yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Asgari ücrete ara zam yapılarak net asgari ücret 5500 TL oldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok kalemde de iyileştirmeler gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre haftanın 6 günü bir iş yerinde çalışanların hem yemek ücretlerinde hem de yol ücretlerinde artış söz konusu oldu. Peki iş yeri yemek ücreti ne kadar oldu? Çalışana yol ücreti ne kadar verilecek?