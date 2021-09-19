Çakal Carlos yazdı! '11 Eylül'de ölenlerin hiçbiri masum değildi'

Yeniakit.com.tr

Müslüman olmadan önce 'Çakal Carlos' adıyla tanınan Salim Muhammed, Baran Dergisi'ndeki köşe yazısında, 11 Eylül saldırısına değindi.

"Bundan tam 20 sene önce yakın tarihin en önemli hadiselerinden biri yaşandı." diyen Çakal Carlos, "ABD’deki hedeflere, kendisini feda etmek için gözünü dahi kırpmayan mücahidler tarafından müthiş saldırılar gerçekleştirildi. Biri dışında ki kendisi şu an ABD’de cezaevinde, tüm mücahidler hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

'ABD'ye önemli bir ders verildi'

İkiz Kule saldırısıyla ABD'ye önemli bir ders verildiğini belirten Carlos, "Bu hadise üzerine birçok şey anlatıldı; ama her ne yaşandıysa, bu insanlar, mücahidler, kendilerini feda etmek suretiyle Amerikan emperyalizmine tarihi bir ders verdiler, adaleti kendi elleriyle sağladılar. Çünkü Amerikan emperyalizmi, birçok insanı yok etmiş, birçok ülkeyi harabeye çevirmişti ve bunu hak ediyordu." dedi.

Saldırıda ölen sivillere de değinen Carlos, "Elbette orada birçok masum insan da öldü; fakat onların ölme sebebi yanlış yerde bulunmalarıydı ve bu bakımdan 11 Eylül’de ölenlerin hiçbiri masum değildi dahi denilebilir. Ölenler arasında Amerikan polisleri, devlet yetkilileri, CIA ve FBI için çalışan görevliler de vardı." diye yazdı.

Amerikan emperyalizmine dikkat çeken Carlos, şöyle devam etti:

"Dünyanın gözleri önünde gerçekleşenlere, televizyondan canlı yayınlanan görüntülere rağmen bazı aptallar çıkıp hâlâ 'hayır, hayır, hayır ABD bunu kendi yaptı' gibi şeyler söyleyerek saçmalıyorlar. Amerikan emperyalizminin dünyayı ne hale getirdiğini görmek istemeyenler de 'masum insanların öldürülmesi' üzerinden konuşmalar yapıyorlar. Şunu unutmamalıyız ki; Amerikalıların söylediği şekliyle 9/11, ABD’nin ve Amerikan emperyalistlerinin bugüne kadar yaşadığı en büyük hezimettir. Emperyalizme karşı mücadelenin bir sembolüdür. Çünkü Dünya Ticaret Merkezi de kapitalizmin ve emperyalizmin sembolüydü. Bu binada FBI ve CIA ile ortak çalışan birçok şirketin merkezi de bulunuyordu."

'Hiçbir şey tam anlamıyla anlaşılamadı'

"11 Eylül hakkında birçok tezvirat yapıldı; fakat ABD’nin yediği tokat dışında hiçbir şey tam anlamıyla anlaşılamadı. Daha sonra Usame bin Ladin’in ABD tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğü iddia edildi; fakat bunun bile kesinliği yok. Çünkü ABD, sözde dünyanın en demokrat devleti, Usame’nin cesedini denize atmak suretiyle ortadan kaybettiğini iddia etti. Yani anlayacağınız ABD yine en büyük savaş suçlarından birini işledi. Çalışkan Amerikan halkını, Amerikan emperyalistlerinden ayrı tutarak söylüyorum bunları."

"CIA dünyanın dört bir yanında yaptığı operasyonlarla dünyayı mahvetti. Bu örgütün benim soruşturmamdaki dahli de malûm. Sudan devlet başkanı beni 50 milyon dolara emperyalistlere ve Siyonistlere teslim etti. Emperyalizm ve onların yozlaşmış uşakları, bizim düşmanımız olduğu kadar Fransız insanının da, çalışkan Amerikan insanının da düşmanıdır. Benim cezaevinde olmamın müsebbibidir. 27 senedir ben buradayım ve uzun bir tatile çıktığımı düşünüyorum. Bana destek olan avukatlarım ve gönüldaşlarım var. Allah İstanbul’daki avukatlarımı ve gönüldaşlarımızı muhafaza etsin. Venezüella’ya döneceğim günü bekliyorum. 22-23-24 Eylül’de bir temyiz duruşmam olacak. Türk avukatlarımı bu duruşmalarda görmeyi temenni ediyorum. Hakkımda menfi yönde ne bir kanıt, ne de bir şahit var. Fakat Siyonistler beni cezaevinde tutmak için sözde masum insanları savunmak kisvesi altında yıllardır yozlaşmış hakimlere para ödüyor. Ümidim bir şeylerin değişeceği yönünde.

Allahu Ekber!"