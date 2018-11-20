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Cahill milli takımda son maçına çıktı

- Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, Lübnan'a karşı 3-0 kazanılan maçta milli takımın formasını son kez giydi

20 Kasım 2018 Salı 20:24
Cahill milli takımda son maçına çıktı


İSTANBUL (AA) - Avustralya tarihinin en golcü futbolcusu Tim Cahill, forma giydiği Lübnan maçıyla milli takım kariyerini noktaladı.

Sydney kentindeki ANZ Stadı'nda Lübnan ile oynanan hazırlık maçının 82. dakikasında oyuna dahil olan 38 yaşındaki Cahill, Avustralya Milli Takımı formasıyla son kez sahaya çıktı.

Ev sahibi Avustralya, karşılaşmayı 19 ve 41. dakikalarda Martin Boyle, 68. dakikada Mathew Leckie'nin golleriyle 3-0 kazandı. Cahill, 82. dakikada Aaron Mooy'un yerine oyuna girdi.

Mücadelenin ardından yaptığı açıklama sırasında duygusal anlar yaşayan Cahill, "Bu, beni ağlarken gördüğünüz son an. Bu formayı giydiğim her zaman tüm kalbimle ve her şeyimi sahaya yansıtarak mücadele ettim. Avustralya, sana teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avustralya formasıyla çıktığı 108 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Avustralya ile 4 kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Cahill, milli takım formasını en fazla giyen oyuncular listesinde ise kaleci Mark Schwarzer'ın (109) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kariyeri boyunca Milwall, Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua, Hangzhou Greentown ve Melbourne City'de oynayan golcü futbolcu Cahill, kariyerini Hindistan'ın Jamshedpur takımında sürdürüyor.



Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:24
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